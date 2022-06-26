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بايدن: ضربات روسيا على كييف تظهر "مزيدا من همجيتها"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 26 - يونيو - 2022 2:23 مساءً
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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– قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الضربات الصاروخية الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد لمثال آخر على الهمجية الروسية.

وأضاف في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في ألمانيا “إنها (تظهر) مزيدا من همجيتهم”.

ويحضر بايدن قمة مجموعة الدول السبع التي تبدأ اليوم الأحد في منتجع بجبال الألب وتستمر لمدة ثلاثة أيام

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الأحد إن مجموعة الدول السبع ستعلن حظرا على واردات الذهب الروسي يوم الثلاثاء، في إطار الجهود الجارية لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا وعرقلة محاولات التملص من العقوبات الغربية.

وقال المسؤول إن بريطانيا والولايات المتحدة ستعلنان هذه الخطوة الأحد يليها إعلان رسمي يوم الثلاثاء.

وأضاف “الرئيس (الأمريكي) وغيره من قادة مجموعة السبع سيواصلون العمل لمحاسبة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. اليوم تعلن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن قادة مجموعة السبع سيحظرون واردات الذهب الروسي. وسيكون الإعلان الرسمي يوم الثلاثاء”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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