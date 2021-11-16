الأربعاء 12 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 17 نوفمبر 2021 |
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بايدن: عقدت “اجتماعاً طيباً” مع الرئيس الصيني

منذ 3 ساعات
جو بايدن

جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء إنه عقد “اجتماعاً طيباً” مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأن المساعدين سيتابعون مجموعة من القضايا.

وردا على سؤال عما إذا كان الزعيمان أحرزا أي تقدم بشأن تايوان خلال اجتماعهما الافتراضي يوم الاثنين قال بايدن “أوضحنا أننا نؤيد قانون تايوان”.

في هذا المجال، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية تشوي يونغ-سام إن وزارة الخارجية تدعم “الحوار البناء” بين الولايات المتحدة والصين.

وبعد انطلاق القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ، جددت الحكومة الكورية التأكيد على موقفها المتمثل في احترام مبدأ “الصين الواحدة” فيما يتعلق بقضية تايوان، والتي تعد من الخلافات الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين.

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