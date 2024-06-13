بايدن: على حماس أن تتحرك نحو وقف إطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس 13 حزيران/يونيو 2024، إنه ناقش وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة مجموعة السبع، مضيفا أنه لم يفقد الأمل في الوصول لهذه الغاية، لكن على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية أن تكثف جهودها.

وردا على سؤال عما إذا كان واثقا، قال بايدن “لا. على حماس أن تتحرك”.

من جهته، اعلن المستشار الالماني اولاف شولتس الخميس خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع في ايطاليا ان قادة المجموعة يدعمون الخطة الاميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعيا حماس الى الموافقة عليها.

واكد شولتس للصحافيين أن مجلس الامن الدولي يدعم بدوره الخطة و”من المهم أن يطبقها الجميع و نطلب إذن خصوصا من حماس ان تعطي موافقتها الضرورية”.