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بايدن: فترات الهدنة التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي تمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح"

منذ 23 ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن فترات الهدنة التي تحدث عنها الجانب الإسرائيلي تمثل “خطوة في الاتجاه الصحيح”.

وأضاف بايدن أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان للسكان بالفرار من المناطق التي تشهد قتالا في غزة، حسبما نقلت “رويترز”.

كما قال بايدن إن إسرائيل تتخذ قراراتها بنفسها، ولديها التزام بالتفرقة بين الإرهابيين والمدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي، على حد تعبيره.

وأعلن البيت الأبيض أن إسرائيل ستبدأ، الخميس، تنفيذ هدنة لمدة 4 ساعات يوميا شمالي قطاع غزة، للسماح بالمدنيين بالفرار.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن “إسرائيل أبلغت الولايات أنه لن تكون هناك عملية عسكرية خلال فترات توقف في القتال”.

وأوضح كيربي أن: “هذه الهدن ثمرة لمباحثات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين في الأيام الأخيرة، بما في ذلك محادثات أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وأكدت واشنطن أنه “سيُعلن عن الهدن قبل موعد بدئها بثلاث ساعات”.

    المصدر :
  • رويترز

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