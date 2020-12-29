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بايدن قلِق بخصوص أزمة كورونا: الأمور ستصبح أكثر سوءاً قبل أن تتحسن

منذ 29 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

السياسة الكويتية
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قال الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، إن الأمور بخصوص جائحة كورونا ستصبح أكثر سوءا قبل أن تتحسن.

بايدن أكد من مقر إقامته في وليمنغتون بولاية ديلاوير أننا: “سنخسر عشرات الآلاف من الأرواح جراء كورونا خلال الأشهر القادمة”.

وتوقع بايدن أن تزيد العدوى خلال العطلات وبالتالي زيادة أعداد الوفيات.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و765 ألفا و49 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وحسب الرئيس المنتخب، لن يكون هناك تحسن قبل شهر مارس.

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه طلب توفير اللقاحات للمواطنين في كل الولايات الأميركية.

وشدد في كلمة له، على أهمية الالتزام بالإجراءات في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه على الكونغرس توفير التمويل اللازم لمواجهة الجائحة.

ووعد بايدن بالتوقيع على مشروع قرار الإنتاج لتوفير المواد اللازمة للقاح.

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