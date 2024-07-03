بايدن: كاد يغلبني النوم خلال المناظرة بسبب اضطرابات السفر

بايدن في أول مناظرة رئاسية لعام 2024 في أتلانتا - رويترز

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء بأن أداءه خلال المناظرة الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي لم يكن الأفضل، لكنه ألقى باللوم في ذلك على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بعد رحلتين خارجيتين في وقت سابق من يونيو حزيران.

وواجه بايدن أسئلة متزايدة بشأن سعيه للترشح بعد الأداء الهش في المناظرة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي، حيث دعاه أحد الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب علنا إلى الانسحاب من السباق.

وأقر بايدن خلال كلمة في تجمع انتخابي بولاية فرجينيا بأن المناظرة لم تسر على ما يرام.

وقال الرئيس الأمريكي “الحقيقة هي أنني لم أكن حذرا. لقد قررت السفر حول العالم عدة مرات، مرورا بحوالي 100 منطقة زمنية…قبل…المناظرة. لم استمع إلى طاقم العمل الخاص بي ورجعت وكاد يغلبني النوم خلال المناظرة”.

وأضاف “هذا ليس عذرا. هو تفسير”.

وكان بايدن قد سافر إلى فرنسا وإيطاليا في رحلتين منفصلتين في غضون أسبوعين الشهر الماضي.