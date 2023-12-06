بايدن لأعضاء الكونغرس: نحن نقدم "أعظم هدية" لبوتين

نبه الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء متوجهاً إلى أعضاء الكونغرس إلى أن تعطيل المساعدة المالية دعما لأوكرانيا “لا يمكن أن ينتظر أكثر”، مع استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رزمة مساعدات جديدة لكييف.

واعتبر بايدن أن عدم التوافق على رصد أموال إضافية لأوكرانيا سيكون “أعظم هدية” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن الأخير إذا نجح في السيطرة على أوكرانيا “فلن يقف عند هذا الحد”.

كما أعلن أنه مستعد لـ”تسويات كبرى” في ملف الهجرة على الحدود المكسيكية للسماح بإفراج الكونغرس عن تمويل دعماً لأوكرانيا.

وتوجّه بايدن إلى أعضاء الكونغرس الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق حول رزمة جديدة لكييف، مع اشتراط النواب المحافظين تشدداً واضحاً في سياسة الهجرة في مواجهة تدفق المهاجرين من الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يرفضه الديمقراطيون.

في سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الأربعاء إن بوتين يعول على “انهيار” الدعم الغربي لأوكرانيا، مضيفاً أن الجيش الروسي “زاد الضغط بشكل كبير” على الجبهة.

وصرّح زيلينسكي خلال مؤتمر افتراضي لزعماء مجموعة السبع “روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن أميركا وأوروبا ستظهران ضعفاً وستضعان حداً لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم”.