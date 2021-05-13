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بايدن: لا علاقة لبوتين في الهجوم الإلكتروني “الروسي” على أنابيب كولونيال

13 - مايو - 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن لا علاقة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بهجوم إلكتروني إجرامي استهدف خط أنابيب “كولونيال” الضخم لنقل الوقود في الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أنه سيثير القضية خلال قمة مرتقبة بينهما.

وتعتقد واشنطن أن مجموعة إجرامية مقرها روسيا استهدفت خط أنابيب “كولونيال” الذي ينقل الوقود إلى معظم أجزاء جنوب شرقي الولايات المتحدة باستخدام “برنامج فدية (رانسوم وير)”.

ولدى سؤاله إن كان بوتين أو الحكومة الروسية على علم بالهجوم، قال بايدن بعد التفكير للحظات “أنا واثق من أنني قرأت التقرير الصادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي وداء فيه أن (لا بوتين) ولا الحكومة” كانوا على علم.

وتابع “لا نعتقد – أؤكد – أن الحكومة الروسية تورطّت في هذا الهجوم. لكن لدينا سببا قويا للاعتقاد بأن المجرمين الذين نفّذوا الهجوم يعيشون في روسيا. صدر من هناك”.

وذكر بايدن أن إدارته أجرت “اتصالات مباشرة مع روسيا” وأن هناك حاجة لمعايير دولية لتشديد السيطرة على مجموعات إجرامية كهذه.

    المصدر :
  • الحرة

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