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بايدن: لا نسعى إلى الصراع مع روسيا

14 - يونيو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه سيوضح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن هناك مجالات “يمكن أن نتعاون فيها”، إذا اختار الرئيس الروسي ذلك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه لا يسعى إلى الصراع مع روسيا لكن حلف شمال الأطلسي سيرد إذا واصلت موسكو “أنشطتها الضارة”.

ووصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالشخص “الذكي والقوي والخصم الجدير بالاهتمام”. ولفت بايدن إلى زعماء العالم وجهوا له الشكر لأنه سيعقد لقاء مع بوتين.

وقال: “نريد انضمام أوكرانيا للناتو لمواجهة العدوان الروسي”. وأوضح أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو مرتبط بتلبية الشروط المطلوبة. وشدد على أننا لا نسعى للصراع مع روسيا لكن سنرد على أنشطتها الخبيثة.

وتابع، “العلاقات الروسية الأميركية ستتضرر بشدة إذا مات نافالني في السجن”.

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