الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
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بايدن لقيادات الكونغرس: لضرورة تمديد حال الطوارئ المتعلّقة بلبنان

منذ 6 دقائق
جو بايدن

جو بايدن

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وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة إلى قيادات الكونغرس شدّد فيها على ضرورة تمديد حال الطوارئ المتعلّقة بلبنان.

وأوضح بايدن أنّ “بعض الأنشطة الجارية مثل عمليّات نقل الأسلحة المستمرّة من إيران إلى حزب الله تعمل على تقويض سيادة لبنان”.

وقال إن تلك العمليات تساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتشكّل تهديدا على المستوى الوطني، كما تقوّض أمن الولايات المتّحدة الوطني.

وفي السياق، أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النوّاب الأميركي مايكل ماكول Michael McCaul، عبر الصفحة الرسمية لمجلس النوّاب الأميركي للشؤون الخارجية على موقع “تويتر”، أنّ نقل إيران للمسيّرات المتطورة إلى وكلاء إرهابيين وفاعلين خبيثين في لبنان واليمن يقوّض الأمن الوطني للولايات المتّحدة ويزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف أنّ قانونه لـ”وقف الطائرات الإيرانية المسيّرة” سيمنع انتشار الطائرات بدون طيار الإيرانية الخطيرة.

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