بايدن للكونغرس: الغارات في سوريا جاءت لردع الميليشيات والحد من مخاطر التصعيد

جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده على أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية الأميركيين، وذلك بعد هجمات أجراها الجيش الأميركي على ميليشيات موالية لإيران ردا على هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة ستة بينهم خمسة جنود أميركيين.

وأوضح بايدن في رسالة وجهها لمجلسي الشيوخ والنواب أن الهجمات من الميليشيات الإيرانية عرضت حياة أفراد الولايات المتحدة ومن قوات التحالف في العراق وسوريا لتهديد مستمر.

وقال الرئيس الأميركي إنه وجه القوات الأميركية لشن ضربات “مستهدفة” على منشآت في شرق سوريا لمنشآت تستخدمها مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني لتخزين الذخيرة وأهداف أخرى.

وأشار بايدن إلى أن هذه الهجمات جاءت بهدف ردع هذه الميليشيات والحد من مخاطر التصعيد، وتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وتابع أنه وجه بتنفيذ هذا العمل العسكري بما “يتفق مع مسؤوليته في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي لأميركا”، مؤكدا أن سلسلة الهجمات التي شنها الجيش الأميركي تتناسب مع القانون الدولي وحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها.