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بايدن لنتنياهو: ندعم وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

18 - مايو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، حيث أعرب عن دعمه لجهود تحقيق وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد بايدن دعمه الصارم لحق إسرائيل في الدفاع عن ذاتها من الهجمات الصاروخية العشوائية”، كما “رحب بالجهود الرامية إلى مكافحة العنف الطائفي وإعادة الهدوء إلى القدس، داعيا إسرائيل لبذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية المدنيين الأبرياء”.

وبحث بايدن ونتنياهو “سير العمليات العسكرية لإسرائيل ضد حركة حماس والتنظيمات الإرهابية الأخرى في غزة”.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسب البيان، عن دعمه لوقف لإطلاق النار، وبحث مع نتنياهو “العمل المشترك للولايات المتحدة مع مصر في هذا الاتجاه”.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن ونتنياهو اتفقا على الاستمرار في الاتصالات بينهما وبين فريقيهما.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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