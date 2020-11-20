بايدن: لن أغلق الاقتصاد.. ولكن سأغلق فيروس كورونا

أكد الرئيس الأميريك المنتخب “جو بادين” في مؤتمر صحفي الخميس: “علينا أن نتحرك الآن وإلا مات 400 ألف شخص بكورونا”.

وحذر بايدن بأنه “إذا لم نحصل على كل المعلومات فلن نتمكن من التحرك في مكافحة كورونا وأخذ الإجراءات بشأن التلقيح”.

وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقهد الخميس أنه “لسوء الحظ فإن فريقنا الانتقالي لا يملك بعد المعلومات الكافية بشأن فيروس كورونا”.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب إن “مكافحة الجائحة تتطلب توحيد الصفوف وما نحتاج إليه هو كيفية التنسيق من أجل تطبيق خطتنا”، مؤكدًا أنه يجب العمل على توزيع اللقاح بطريقة سليمة وآمنة ومجانية.

لن أغلق الاقتصاد

وأضاف بايدن “أنا لن أغلق الاقتصاد ولكن سأغلق فيروس كورونا.. وموقف ترمب من الانتخابات غير مسؤول بشكل كبير”.

أكد الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الأحد، أنه لم يتم السماح له حتى الآن بالعمل على قضية كورونا…

فريق بايدن: إدارة ترمب لم تسمح لنا بالعمل معها على ملف كورونا فريق بايدن: إدارة ترمب لم تسمح لنا بالعمل معها على ملف كورونا الحدث

وقال الرئيس الأميركي المنتخب إن على الحكومة الفدرالية تقديم دعم مالي للولايات المتضررة من فيروس كورونا، متابعا: ناقشت مع اللجنة التنفيذية لجمعية حكام الولايات العمل على توفير لقاح كورونا وتوزيعه بشكل شفاف.

وأضاف: التزمت مع اللجنة التنفيذية لجمعية حكام الولايات بمواصلة الاجتماعات لتنسيق جهودنا لمكافحة كورونا، مستطردا: يمكننا التغلب على الجائحة بالعمل معا فلا شيء يستعصي علينا إذا تكاتفنا وهذا ما أكد عليه حكام الولايات.

وأوضح جو بايدن، أن فكرة أن فيروس كورونا سيزول بشكل عادي ليست واقعية ويجب التفكير في إعادة هيكلة مؤسساتنا، مستطردا: اتفقت مع الحكام على مكافحة كورونا بعيدا عن المواقف الإيديولوجية.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بايدن تأكيده الخميس أنه ليس قلقا إزاء رفض ترمب الاعتراف بالخسارة، مضيفا أن رفضه لن يمنع نقل السلطة، “لكنه يبعث برسالة مريعة عن الولايات المتحدة كبلد”.

وأكد ترمب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان “فرز عادل” للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.