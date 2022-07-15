بايدن: لن نترك فراغاً للصين وروسيا في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة الواقع في 15 تموز، خلال كلمة ألقاها من جدة حيث يقوم بزيارة تستمر حتى السبت، أنه أجرى مباحثات مهمة مع العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما كشف بايدن أن قوات حفظ السلام في تيران وصنافير ستغادر مواقعها، مما سيساهم في تطوير هذه المنطقة للاستثمارات والسياحة.

وشدد بايدن على أن “السعودية ساهمت في تثبيت ودعم الهدنة” التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن”، مضيفاً: “اتفقت مع القيادة السعودية على تعميق الهدنة وتمديدها”.

وأكد الرئيس الأميركي أنه بحث مع القيادة السعودية “الاحتياجات الأمنية والعسكرية للسعودية لمواجهة التهديدات”.

كما قال إنه ناقش مع السعودية “ملف أمن الطاقة”، مضيفاً: “أجرينا مباحثات جيدة في ما يتعلق بضمان أمن الطاقة.. وأفعل كل ما بوسعي لزيادة إمدادات النفط لأميركا”، مشيرا الى أن “السعودية ستشاركنا في مبادرة الطاقة النظيفة”.

في السياق نفسه، أفاد بايدن بتحقيق اتفاق “على ربط شبكة الكهرباء بالعراق بشبكة مجلس التعاون عبر السعودية والكويت”.

وأيضا، ذكر بايدن أنه تم التوصل الى اتفاق بين واشنطن والرياض “على شراكات بشأن تقنية انترنت الجيل الخامس 5G “، مؤكدا أن “واشنطن لن تترك “فراغاً في الشرق الأوسط لروسيا والصين”.

وعلى صعيد آخر، قال بايدن إن “ولي العهد السعودي سبق واتخذ إجراءات بحق المسؤولين عن مقتل جمال خاشقجي”.

وفي وقت سابق، التقى بايدن الجمعة في جدة العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في بداية زيارة محورية لمناقشة قضايا الطاقة والسياسة والعلاقات بين الخليج وواشنطن.

وقد استقبله ولي العهد في قصر السلام في جدة حيث أجريا جلسة مباحثات ثنائية.