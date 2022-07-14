بايدن: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

جدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، تأكيده على أن “واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.

جاء تصريحات بايدن خلال إجابته على سؤال قناتي “العربية” و”الحدث”، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، قال بايدن إنه “على إيران قبول الاتفاق النووي، الذي وضعناه على الطاولة”.

وأضاف في هذا السياق أنه “يحق لإسرائيل حرية التصرف وفق مقتضيات أمنها”.

هذا وكثّف الرئيس الأميركي، بايدن، الخميس، غداة وصوله إلى إسرائيل، محادثاته مع القادة الإسرائيليين، وبحث معهم الملفات الساخنة، كما تم التوقيع على “إعلان القدس” الذي رسّخ التعاون بين الولايات المتحدة والدولة العبرية.

واجتمع بايدن في اليوم الثاني لوصوله إلى إسرائيل، برئيس حكومة تصريف الأعمال لابيد، وانتهى اللقاء بتوقيع الطرفين على “الإعلان الأميركي ـ الإسرائيلي”.

وجددت الولايات المتحدة خلال توقيع الإعلان الأميركي الإسرائيلي التزامها بأمن إسرائيل وقوة ردعها. كما أكد الإعلان التزام واشنطن بردع التهديدات الإيرانية النووية وعدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. وأشار الإعلان الأميركي – الإسرائيلي، في ذات الصدد إلى أن واشنطن ستستخدم قوتها لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. كما أوضح الإعلان إلى أن واشنطن ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمواجهة العدوان الإيراني.

الإعلان الأميركي الإسرائيلي، والذي لم يشهد مثله الطرفان منذ عقدين، أكد على أن أمن إسرائيل ضروري لمصالح أميركا وركيزة للأمن الإقليمي. كما شكل التفاهم على التعاون في تقنيات الدفاع المتطورة محوراً مهماً من محاور الإعلان الموقع بين الدولتين. كما أشار الإعلان إلى ضرورة التعاون في أنظمة أسلحة الليزر عالية الطاقة للدفاع عن إسرائيل.