بايدن: لن نعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية لروسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 23-9-2022) إن الاستفتاءات الروسية الهادفة إلى ضم أربع مناطق محتلة من أوكرانيا ليست سوى عمليات تصويت “زائفة”، وأضاف أن واشنطن لن تعترف أبدا بضم أي أراض أوكرانية لروسيا.

وقال بايدن في بيان إن واشنطن “ستعمل مع حلفائنا وشركائنا لفرض المزيد من التكاليف الاقتصادية السريعة والقاسية على روسيا”.

وأدان الغرب على نطاق واسع مثل هذه الاستفتاءات ووصفها بأنها غير شرعية ومقدمة لضم غير قانوني.

يشار إلى انه قد بدأ بالفعل اليوم الجمعة، التصويت في جزء تسيطر عليه روسيا من أوكرانيا في عمليات استفتاء من المتوقع أن تستخدمها موسكو لتبرير ضم أربع مناطق.

وقال “فلاديمير روغوف”، وهو مسؤول في الإدارة المدعومة من روسيا في تلك المنطقة: “بدأ التصويت في الاستفتاء على أن تصبح منطقة زابوريجيا جزءًا من روسيا، باعتبارها كيانًا أصيلًا من روسيا الاتحادية! إننا عائدون إلى الوطن!”.

ومن المقرّر أن يستمر التصويت في أربع مناطق هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، التي تمثل نحو 15 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، من الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا بعدما استعادت أوكرانيا هذا الشهر السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في هجوم مضاد، جاء بعد سبعة أشهر من بداية الغزو الروسي.