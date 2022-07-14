بايدن: لن ننتظر إلى الأبد ردا من إيران بخصوص المحادثات النووية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن الولايات المتحدة لن تنتظر إلى الأبد ردا من إيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأجرت الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في محاولة لإحياء الاتفاق الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

وأضاف “عرضنا على القيادة الإيرانية ما يمكننا أن نقبله من أجل العودة للاتفاق وننتظر ردها. متى يأتي ذلك، لست متأكدا. لكننا لن ننتظر إلى الأبد”.

إيران لن تتراجع

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء، أن طهران لن تتراجع عن موقفها في مفاوضات الاتفاق النووي.

وقال في تصريح بثه التلفزيون الرسمي، إن بلاده متمسكة بمسارها “الصحيح والمنطقي” في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق المبرم العام 2015.

كما أضاف “الأميركيون يقولون إنه يتعين على إيران العودة إلى الاتفاق النووي، غير أن الجمهورية الإسلامية لم تنسحب من الاتفاق مطلقا، بل إن واشنطن هي التي انتهكت المعاهدة”.

يشار إلى أن اتفاق 2015 أتاح رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه في 2018.

وأبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتبارا من عام 2019.

وأُجريت محادثات غير مباشرة في نهاية يونيو الماضي في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة من الاتحاد الأوروبي، بهدف استئناف مفاوضات فيينا التي بدأت في أبريل 2021 من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.