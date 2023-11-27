الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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بايدن لن يحضر قمة المناخ في دبي.. والبيت الأبيض يكشف عن جدول أعماله!

منذ ساعة واحدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن (رويترز)

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أعلن مسؤول أميركي أمس الأحد أنّ الرئيس جو بايدن لن يحضر اجتماعًا لزعماء العالم يركز على تغير المناخ في دبي هذا الأسبوع.

وذكرت رويترز الشهر الماضي، أنه من غير المرجح أن يحضر بايدن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعروف باسم كوب28، والذي يبدأ يوم الخميس، إذ يوازن بين متطلبات حرب في الشرق الأوسط وحملة رئاسية من المتوقع أن تشتد في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ووفقًا لجدول أعمال الرئيس ليوم الخميس الذي أصدره البيت الأبيض، فإنه سيعقد اجتماعًا مع جواو مانويل جونسالفيس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا، وسيحضر إضاءة الشجرة الوطنية.

وتخطط عشرات الدول للضغط من أجل التوصل إلى أول اتفاق في العالم للتخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قمة دبي.

وحضر بايدن قمتين لمؤتمر الدول الأطراف منذ تنصيبه في عام 2021.

    المصدر :
  • رويترز

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