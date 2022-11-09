بايدن: ما فقدناه هو مقاعد محدودة بانتخابات التجديد النصفي

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، عن الانتخابات النصفية للكونغرس، مؤكداً أن “الشعب الأمريكي تحدث وأثبت أن الديمقراطية هويتنا”.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي، أن “وسائل الإعلام توقعت حصول الجمهوريين على أغلب المقاعد بانتخابات التجديد النصفي لكن هذا لم يحدث”.

وقال “الناخبون كانوا واضحين في أنهم محبطون ولديهم هواجس بسبب الأوضاع خلال العامين وأوكد لهم بأن الرسالة وصلت”.

وشدد بايدن على أن “ما فقده الديمقراطيون هو مقاعد محدودة بانتخابات التجديد النصفي”، مشيراً إلى أن “الإقبال على التصويت في انتخابات الكونغرس بالولايات شهد معدلا تاريخيا”.

ولفت إلى أن “الأمريكيون بعثوا رسالة مفادها أنهم يريدون حماية الديمقراطية وحرية الاختيار”، مضيفاً “الناخبون كانوا واضحين بأنهم محبطون وأنا أتفهم ذلك نظرا لظروف العامين الماضيين”.

وقال بايدن “أنا متفائل إزاء موقف الرأي العام الأمريكي بشأن ما حققناه”.

وأشار إلى أن “السياسات الاقتصادية أدت إلى استحداث 10 ملايين وظيفة جديدة وهذا رقم تاريخي، ونحن نعالج قضية التضخم أفضل من أي بلد متقدم آخر ومعدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوياته ووصل إلى 3.7%”.

وشدد على ان “أغلبية الشعب الأمريكي يدعمون أجندتي الاقتصادية وأثق أن سياساتي تؤتي أكلها وأن علينا التمسك بها”.

وأضاف بايدن “أنا مستعد للعمل مع الجمهوريين بغض النظر عن نتائج الانتخابات”.

وحول الحرب الروسية الأوكرانية، أكد بايدن أنه “سنواصل مواجهة العدوان الروسي ضد أوكرانيا وسأدعو قادة الحزبين للبيت الأبيض بعد العودة من رحلتي الخارجية”.