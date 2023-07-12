بايدن: مجموعة السبع ستدعم أوكرانيا لفترة طويلة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن مجموعة السبع أصدرت بيانا واضحا بأن دعمها لأوكرانيا سيستمر لفترة طويلة في المستقبل بعد إعلان حدد إطارا متعدد الأطراف لدعم أوكرانيا.

وقال بايدن “سنظل كذلك طالما استلزم الأمر”.

وفي تصريحات بجانب بايدن، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاتفاق متعدد الأطراف الذي يمهد الطريق لمفاوضات ثنائية مع الدول يمثل “نصرا أمنيا مهما” لبلاده.

وأشار مسؤولون الى أن دول مجموعة السبع ستعلن، الأربعاء، عن إطار عمل دولي من شأنه أن يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا وردع موسكو عن أي اعتداء في المستقبل.

كما امتنع حلف الأطلسي عن تقديم المساعدة العسكرية منه كمنظمة لأوكرانيا، لتجنب الدخول في صراع مباشر مع روسيا، وأبدى حرصا على ترك المهمة لدول أعضاء وغير أعضاء.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن “الإعلان المشترك المتوقع أن يصادق عليه كل أعضاء مجموعة السبع، سيحدد كيف سيدعم الحلفاء أوكرانيا خلال السنوات المقبلة لإنهاء الحرب وردع أي هجوم مستقبلي وسبل الرد عليه”.

وستجتمع مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، على هامش قمة الأطلسي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء للإعلان عن المبادرة.

ويقول مسؤولون إن من المرجح أن توقع دول مثل بولندا ورومانيا الأربعاء على إطار سيكون مفتوحا أمام الدول الأخرى لتقديم التزاماتها الثنائية.

وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن ستبدأ مفاوضاتها الخاصة مع كييف قريبا. وتحدث الرئيس جو بايدن عن استخدام دعمه لإسرائيل كنموذج محتمل.