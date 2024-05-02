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بايدن مدافعا عن الترحيب بالمهاجرين: أحد أسباب نمو اقتصادنا

منذ 3 دقائق
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن “رهاب الأجانب” من جانب دول مثل الصين واليابان والهند يعرقل نموها، وأكد في المقابل أن الهجرة تعود بالنفع على الاقتصاد الأمريكي.

وقال في فعالية بواشنطن لجمع تبرعات لحملته الانتخابية وتضمنت أمريكيين من أصول آسيوية وغيرها “أحد أسباب نمو اقتصادنا هو أنتم وغيركم كثيرون. لماذا؟ لأننا نرحب بالمهاجرين”.

وأضاف “ولماذا تتعثر الصين اقتصاديا بهذا القدر من السوء، ولماذا تواجه اليابان مشاكل، ولماذا روسيا، ولماذا الهند، لأنهم يرهبون الأجانب. لأنهم لا يريدون المهاجرين. المهاجرون هم من يجعلوننا أقوياء”.

وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن تشهد هذه الدول تباطؤا في نموها خلال 2024 على أساس سنوي ليتراوح بين 0.9 بالمئة في اليابان صاحبة الاقتصاد المتقدم و6.8 بالمئة في الهند صاحبة الاقتصاد الناشئ.

وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد الأمريكي 2.7 بالمئة وهو معدل يزيد قليلا عن معدل العام الماضي الذي بلغ 2.5 بالمئة. ويعزو العديد من خبراء الاقتصاد الأداء الأفضل من المتوقع لأسباب تتضمن المهاجرين الذين يدعمون قوة العمل في البلاد.

وأصبح القلق بشأن الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية بالنسبة لكثير من الناخبين الأمريكيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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