بايدن مرتاح… نريد احتساب كل صوت في عمليات الفرز

أكد المرشح الديمقراطي جو بايدن انه يشعر بالارتياح إزاء وضعه ودعا للهدوء. وقال بايدن في مؤتمر صحفي: “على الجميع أن يلتزم الهدوء حتى اكتمال احتساب الأصوات”.

وأضاف: “يتم العمل على فرز كل صوت حاليا وأنا وكامالا هاريس يراودنا شعور جيد بشأن مسار الوضع الحالي”. ولفت إلى أننا “نحن نتجه إلى الفوز لكن يجب أن ننتظر ظهور النتائج”.

وأوضح أننا “نريد احتساب كل صوت في عمليات الفرز”. وفي وقت سابق، صرّح بايدن بانه “بوضع جيد”. وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “تحلوا بالصبر يا أصدقاء ففرز الأصوات مستمر ونحن راضون عن وضعنا”. وقال: “ديمقراطيتنا موضع حسد في جميع أنحاء العالم”.

في المقابل، قال المرشح الجمهوري دونالد ترمب: “لو فرزت الأصوات القانونية ففوزي سهل وإذا فرزت الأصوات غير القانونية والمتأخرة فبإمكانهم سرقة الانتخابات”.

في سياق متصل، أعلنت حملة بايدن الانتخابية أن هناك تقارب في النتائج مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في بنسلفانيا. وأشارت حملة بايدن الانتخابية إلى ان رد فعل ترامب على الانتخابات يائس.

في سياق متصل، أعلن ترامب “فوزا كبيرا” في ولاية بنسلفانيا. وقال عبر “تويتر” إنه “انتصار قانوني كبير لنا في بنسلفانيا”. وبعد خيبة الأمل التي لحقت بنتائج فرز الأصوات في عدد من الولايات الأمريكية لصالح المرشح الجمهوري الرئيس دجونالد ترامب.

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية في بيان: إنها تعتزم إصدار إعلان في لاس فيغاس، اليوم الخميس، بخصوص ما يتوقع أن تكون دعوى قضائية تطعن على التصويت في ولاية نيفادا.