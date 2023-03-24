بايدن: مستعدون للتحرك "بقوة" لحماية الأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 24-3-2023) إن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك “بقوة” لحماية الأمريكيين، في تصريح جاء بعد شن الجيش الأمريكي ضربات جوية ضد قوات مدعومة من إيران انتقاما لهجوم أودى بحياة متعاقد أمريكي وتسبب في إصابة خمسة جنود أمريكيين.

وقال بايدن للصحفيين في زيارة رسمية لكندا “لا تسيئوا الفهم… الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران لكن توقعوا أن نتصرف بقوة لحماية شعبنا”.

وقُتل 14 مقاتلا مواليا لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سوريا، ليل الخميس الجمعة، ردا على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد اليوم الجمعة أن حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور تعرض لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية المتمركزة في المدينة.

وأشار المرصد إلى أن “طيران التحالف الدولي قام باستهداف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في حي العمال وهرابش في مدينة دير الزور، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة”.

وجاءت القوات الأمريكية لأول مرة إلى سوريا ضمن حملة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ضد تنظيم الدولة الإسلامية بالشراكة مع مجموعة يقودها الأكراد تسمى قوات سوريا الديمقراطية. ويوجد نحو 900 جندي أمريكي في سوريا معظمهم في الطرف الشرقي من البلاد.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته تعرضت لنحو 78 هجوما من الجماعات المدعومة من إيران منذ بداية عام 2021.