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بايدن معلّقًا على استقالة تراس: الولايات المتحدة وبريطانيا حلفاء أقوياء

منذ 6 دقائق
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

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علّق الرئيس الأميركي “جو بايدن”، في بيان، على استقالة رئيسة وزراء بريطانيا “ليز تراس”، بعد ستة أسابيع فقط على توليها منصبها.

وأكّد بايدن أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حلفاء أقوياء وأصدقاء دائمون وهذه الحقيقة لن تتغير أبدا.

وأضاف “أشكر رئيسة الوزراء ليز تراس على شراكتها في مجموعة من القضايا، بما في ذلك تحميل روسيا المسؤولية عن الحرب ضد أوكرانيا”، مؤكّدًا أن واشنطن ستواصل تعاونها الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة لمواجهة التحديات العالمية التي تواجههم.

كما أكد كبير موظفي البيت الأبيض “رون كلاين”، في مقابلة مع قناة “إم.إس.إني.بي.سي”، أن الولايات المتحدة ستكون على علاقة وثيقة مع من سيحل محل رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس التي أعلنت استقالتها يوم الخميس.

وأعلنت تراس استقالتها من منصبها، بعد ستة أسابيع فقط على توليها المنصب.

وقالت أمام حشد من الصحفيين والمراسلين إنها تتنحى من منصبها، في وقت يشهد عدم استقرار كبير على صعيد الاقتصاد وعلى المستوى الدولي.

وأضافت: “في ظل الوضع الحالي لا يمكنني إتمام المهمة التي انتخبني حزب المحافظين للقيام بها”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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