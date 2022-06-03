بايدن ممازحًا “إيلون ماسك”: حظًا سعيدًا في رحلته إلى القمر

رفض الرئيس الأميركي “جو بايدن” تعليق “إيلون ماسك” الرئيس التنفيذي لشركة تسلا عن “شعور سيء هائل” لديه إزاء الاقتصاد، وقال مازحًا إنه يتمنى لماسك “حظا سعيدا” في “رحلته إلى القمر”.

وذكرت “رويترز” في وقت سابق، أن ماسك كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين تنفيذيين قائلا إنه ينتابه “شعور سيء هائل” عن الاقتصاد ويحتاج إلى خفض الوظائف في شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة نحو عشرة في المئة. وعندما سألت رويترز بايدن عن تصريحات ماسك أجاب بالرفض.

وأضاف: “في حين يتحدث إيلون ماسك عن ذلك، تزيد (شركة) فورد استثماراتها بشكل كاسح”، لافتًا الى أن “فورد تزيد الاستثمارات وتنتج سيارت كهربائبة جديدة. يمكن أن أضيف أن هناك ستة آلاف موظف جديد، موظفون بعقد عمل جماعي، في الغرب الأوسط”. وقال: “حظا وفيرا في رحلته إلى القمر”.

ورد ماسك على تويتر قائلا “شكرا يا سيادة الرئيس”. كما أضاف رابطًا يشير إلى قيام إدارة الطيران والفضاء الأميركية بمنح شركة سبيس إكس الفضائية التي يملكها ماسك عقدًا في أبريل نيسان عام 2021 لصناعة سفينة فضاء تحمل روادا إلى القمر.

وتراجعت أسهم تسلا بنحو 3٪ في تعاملات السوق الأميركية، وهبط سهمها المدرج في فرانكفورت 3.6٪، الجمعة، بعد تقرير رويترز، وتحول مؤشر ناسداك الأميركي إلى سلبي مع انخفاض بنسبة 0.6٪.

كما حذّر ماسك في الأسابيع الأخيرة من مخاطر الركود، لكن بريده الإلكتروني الذي يأمر بتجميد التوظيف وتقليص عدد الموظفين يمثل “الرسالة الأكثر مباشرة، والأكثر أهمية في نوعها” من قبل رئيس شركة صناعة سيارات، بحسب الوكالة.

وأشارت رويترز إلى أن الطلب على سيارات تسلا والمركبات الكهربائية الأخرى “ظل قويا” حتى الآن، ولا توجد مؤشرات على الانكماش الاقتصادي.