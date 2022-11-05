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بايدن: منصة "تويتر" تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

منذ 46 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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لايزال استحواذ الملياردير ايلون ماسك على موقع “تويتر” يشكل حدث مثير للجدل، هذا وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الجمعة تعقيبا على استحواذ ماسك على الشركة إنه اشترى منصة للتواصل الاجتماعي تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم.

وأضاف بايدن “والآن ما يقلقنا جميعا هو: قيام إيلون ماسك بشراء أداة ترسل وتنشر الأكاذيب في أنحاء العالم … لم يعد هناك محررون في أمريكا. لا يوجد محررون. كيف نتوقع أن يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك المخاطر؟”.

في حين بدأت شركة تويتر الجمعة 4-11-2022″ حملة تسريحات كبيرة حيث أبلغت كل موظف على حدة عبر البريد الإلكتروني عما إذا كان سيبقى أم سيرحل، ومنعت دخول الموظفين إلى المكاتب وعلى الأنظمة الداخلية للموقع بين عشية وضحاها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من الفوضى وعدم اليقين بشأن مستقبل الشركة في عهد المالك الجديد إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، والذي غرد الجمعة بأن المنصة تشهد “انخفاضا هائلا في الإيرادات” في ظل سحب المُعلنين تمويلهم.

    المصدر :
  • رويترز

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