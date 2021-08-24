الأربعاء 16 محرم 1443 ﻫ - 25 أغسطس 2021 |
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بايدن: مهمة الجيش الأميركي في أفغانستان “في طور الانتهاء”

منذ 31 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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أبلغ الرئيس الاميركي جو بايدن قادة مجموعة السبع الثلاثاء أن مهمة الجيش الأميركي في أفغانستان هي “في طور الانتهاء” في 31 آب/أغسطس شرط أن تواصل طالبان تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابل، بحسب البيت الأبيض.

كذلك، طلب بايدن من البنتاغون وضع خطط طوارئ إذا “اقتضت الضرورة” إرجاء الانسحاب، وفق ما أوضحت المتحدثة باسمه جين ساكي في بيان.

إلى هذا، أكد البيت الأبيض أنه لن يدخل أحد من أفغانستان إلى الولايات المتحدة إذا لم يخضع للتدقيق الأمني، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للأفغان المؤهلين لبرنامج تأشيرة الهجرة الخاصة بالوصول للمطار.

وكان بايدن حذر يوم الأحد من أن الإجلاء “سيكون صعبا ومؤلما” وقال إن أخطاء كثيرة قد تقع. وأضاف أن القوات الأميركية قد تبقى بعد موعد الحادي والثلاثين من أغسطس/آب للإشراف على الإجلاء.

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