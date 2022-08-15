الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
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بايدن مهنّئًا الهند بذكرى استقلالها: شريك لا غنى عنه

منذ 11 دقيقة
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وجّه الرئيس الأميركي “جو بايدن” تهنئةً الى الهند بمرور 75 عامًا على استقلالها، مؤكّدًا أن الولايات المتحدة والهند “شريكان لا غنى لأحدهما عن الآخر” وسيواصلان العمل معا لمواجهة التحديات العالمية في السنوات المقبلة.

وتحيي الهند الاثنين 15 آب الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها ونهاية الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947.

وقال بايدن في بيان: “الولايات المتحدة تشارك شعب الهند في الاحتفاء بمسيرتها الديمقراطية، مسترشدة برسالة المهاتما غاندي الخالدة عن الحقيقة وعدم اللجوء للعنف”، في إشارة إلى زعيم حركة الاستقلال الهندية.

وأضاف بايدن أن “الهند والولايات المتحدة شريكان لا غنى لأحدهما عن الآخر، والشراكة الاستراتيجية، بين الجانبين ترتكز على التزامنا المشترك بسيادة القانون وتعزيز حرية الإنسان وكرامته”.

كما لفت بايدن أيضا الى أن الأميركيين من أصل هندي جعلوا من الولايات المتحدة أمةً أكثر ابتكارًا وشمولًا وقوة.

    المصدر :
  • رويترز

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