الأربعاء 17 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 1 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: مواطنون أميركيون سيغادرون غزة الأربعاء

منذ 35 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بعض المواطنين الأميركيين سيغادرون قطاع غزة يوم الأربعاء، بعد فتح معبر رفح مع مصر.

وكتب بايدن بموقع إكس: “نتوقع أن نرى آخرين يغادرون في الأيام المقبلة”.

ويأتي تأكيد بايدن بعد ساعات من تقرير وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أشارت فيه إلى أن قائمة مجموعة الأجانب الذين من المقرر خروجهم من معبر رفح لم تتضمن أي أميركي.

وكانت مصر قد فتحت معبر رفح في وقت سابق الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب أمام المغادرين من القطاع.

وكانت الإدارة الأميركية قد قالت إن هناك نحو 700 أميركي في قطاع غزة من مزدوجي الجن

    المزيد من أخبار العالم

    أطفال غزة- تعبيرية
    طوفان الأقصى
    غزة "تئن" تحت وطأة زيادة شهداء وجرحى الهجوم الإسرائيلي الضاري
    مايك جونسون
    جونسون يعتزم تقديم مشروع قانون لمساعدة إسرائيل قد يفاقم العجز الاتحادي
    شركة دلتا الأمريكية للطيران
    دلتا تلغي الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب

    الأكثر قراءة

    من فيديو الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
    خطابٌ وخرائط وآية قرآنيّة.. فيديو جديد لنصر الله تمهيدًا لكلمته المرتقبة!
    شاني لوك
    طوفان الأقصى
    لم يقطع رأسها.. والد الألمانية شاني يكذب رئيس إسرائيل
    آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان
    التوتر يتصاعد جنوباً.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر فيديو لقصف مستودعات أسلحة للحزب