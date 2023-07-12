بايدن: نتطلع إلى انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه يتطلع إلى اليوم الذي يمكنه فيه الترحيب بالدولة التي تمزقها الحرب في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

جاء ذلك بعد تصريحات قال فيها بايدن إن الوقت لم يحن بعد لانضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري.

وقال بايدن لزيلينسكي قبل اجتماع ثنائي بينهما على هامش اجتماع قمة الحلف في العاصمة الليتوانية فيلنيوس إن “صمودكم وعزيمتكم نموذج للعالم بأسره”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يتفهم إحباط الزعيم الأوكراني من عدم حصوله على المساعدة التي يحتاجها بسرعة كافية.

وأضاف بايدن أمام الصحفيين “أعدك بأن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لتوفر لكم ما تحتاجونه”.

واستطرد بايدن قائلا “أتطلع إلى اليوم الذي نجتمع فيه للاحتفال بانضمامكم رسميا لعضوية حلف شمال الأطلسي”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن بايدن سيعرض على زيلينسكي عندما يجتمعان تزويده بصواريخ بعيدة المدى.

وكان بايدن قد قال في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) قبل مغادرته الولايات المتحدة لزيارة دول أعضاء في حلف الأطلسي قبل قمة الحلف إنه يعتقد بأن الوقت لم يحن بعد لانضمام أوكرانيا لعضوية الحلف. وأضاف أنه إذا أصبحت أوكرانيا عضوا الآن فهذا يعني أننا “في حرب مع روسيا”.

وردا على سؤال اليوم الأربعاء عن الموعد الذي يرغب أن تنضم فيه أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي بعد الحرب، قال بايدن “ساعة و20 دقيقة”.

وتعهدت دول مجموعة السبع خلال قمة الحلف بتقديم دعم عسكري ومالي وتبادل معلومات استخباراتية ووعدت باتخاذ خطوات فورية إذا هاجمت روسيا أوكرانيا مرة أخرى.

وقال زيلينسكي لبايدن إنه يريد أن يشكر “جميع الأمريكيين” على المساعدات التي تلقتها بلاده بمليارات الدولارات. وكان قد ذكر أمس الثلاثاء أن عدم تقديم إطار زمني لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي خلال قمته في فيلنيوس سيكون أمرا “عبثيا”.

وأضاف “عليكم أن تعرفوا أنكم تنفقون هذه الأموال” على ما هو أكثر من القتال، موضحا “إنكم تنفقون هذه الأموال من أجل حياتنا”.