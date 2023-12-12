الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 12 ديسمبر 2023 |
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بايدن: نتنياهو بدأ "يفقد الدعم" بسبب القصف العشوائي على غزة

منذ 45 دقيقة
بايدن ونتنياهو

بايدن ونتنياهو

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 3 أسابيع.

وأضاف بايدن في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه لابد لنتنياهو من تغيير حكومته، وفق ما نقلت رويترز.

وكان الرئيس الأميركي الذي يتعرض لانتقادات بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي قد قال خلال احتفال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد حانوكا اليهودي أمس الاثنين إن التزامه تجاه إسرائيل “راسخ”.

وتابع “لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم”، وألمح إلى علاقته المعقدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إنه في “موقف صعب”.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين إن إسرائيل ليست استثناء من السياسة الأميركية التي تنص على أن أي دولة تتلقى أسلحة أميركية يجب أن تمتثل لقوانين الحروب.

يذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أعلنت في وقت سابق اليوم أن إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء المواجهة في القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 18 ألفا و412 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 50 ألفا و100 مصاب.

وخلال الساعات القليلة الماضية، استقبلت المستشفيات 207 شهيد و450 مصابا بحسب المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة الذي أشار في مؤتمر صحفي إلى أن عددا كبيرا من الضحايا ما زال تحت الأنقاض وفي الطرقات.

    المصدر :
  • وكالات

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