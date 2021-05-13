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بايدن: نتواصل مع مصر والسعودية وإسرائيل لخفض التصعيد في غزة

13 - مايو - 2021
آخر تحديث: 13 - مايو - 2021 8:42 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، اجراء اتصالات مع السعودية ومصر لخفض التصعيد في غزة.

إلى ذلك، تعقد منظمة التعاون الإسلامي، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، رئيسة القمة الإسلامية، الأحد القادم، اجتماعاً طارئاً افتراضيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية مفتوح العضوية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وخصوصا في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

وأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، عن رفض المملكة القاطع لخطط وإجراءات إسرائيل بإخلاء منازل فلسطينية في القدس وفرض السيادة عليها.

يأتي ذلك، في حين يشهد قطاع غزة اليوم جولة رابعة من التصعيد العنيف والغارات الإسرائيلية. في حين دوّت فجرا صفّارات الإنذار، في شمال إسرائيل، للمرة الأولى منذ بداية التصعيد العسكري المستمر مع حركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

    المصدر :
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