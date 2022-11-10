بايدن: نتوقع استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الأربعاء 9-11-2022) إنه يتوقع استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون انقطاع على الرغم من الشكوك التي عبر عنها الجمهوريون الذين يبدو أنهم على وشك السيطرة على مجلس النواب الأمريكي.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت المساعدة الأمريكية لأوكرانيا ستستمر دون انقطاع “هذا ما أتوقعه”.

وتابع قائلا “وبالمناسبة، لم نمنح أوكرانيا شيكا على بياض”، مشيرا إلى أن واشنطن رفضت تقديم بعض المعدات العسكرية أو المساعدة التي طلبها القادة الأوكرانيون، بما في ذلك طائرات أمريكية.

من جهة أخرى اعتبر بايدن إن الأمر الروسي بإجلاء القوات من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بالقرب من مدينة خيرسون الأوكرانية يظهر أن موسكو تواجه “مشاكل حقيقية” في جيشها.

وأضاف بايدن في تصريحات للصحفيين إنه أمر لافت للانتباه أن روسيا انتظرت حتى بعد انتخابات الكونجرس الأمريكي للإعلان عن الانسحاب. وتابع قائلا “هذا دليل على حقيقة أن لديهم بعض المشاكل الحقيقية التي تواجه الجيش الروسي”.

وقال إن الانسحاب سيسمح للطرفين بإعادة ضبط وضعه خلال الشتاء، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كانت أوكرانيا مستعدة للمساومة مع روسيا.

من جهته، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن أوكرانيا تحظى بـ”دعم قوي” من جانب الولايات المتحدة مهما كان الحزب الفائز في انتخابات منتصف الولاية التي أظهرت نتائجها الأولية أن الجمهوريين في موقع جيد للفوز بالغالبية في مجلس النواب.

وقال ستولتنبرغ للصحافة بعد لقائه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن: “من الواضح جدًا أن هناك دعمًا قويًا من الحزبين في الولايات المتحدة لمواصلة تقديم دعم لأوكرانيا، وهذا الأمر لم يتغيّر”.