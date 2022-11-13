بايدن: نحن اليوم "أكثر اصطفافا" مع طوكيو وسيول في مواجهة كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي جو بايدن يحضر اجتماعًا ثلاثيًا مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في كمبوديا (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الأحد 13-11-2022) إن بلاده واليابان وكوريا الجنوبية “أكثر اصطفافا من أي وقت مضى” في مواجهة كوريا الشمالية، وندد بمواصلتها “سلوكها الاستفزازي”.

ووصف بايدن في تصريح في كمبوديا، بعد اجتماع ثلاثي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، البلدين بأنهما “حليفان مهمان” تجمعهما مع الولايات المتحدة بواعث القلق نفسها إزاء التجارب الصاروخية التي تجريها كوريا الشمالية.

وقال يون إن الاستفزازات الأخيرة التي أقدمت عليها كوريا الشمالية تظهر “الطبيعة المنافية للإنسانية” لنظامها، فيما وصف كيشيدا ما تقوم بها كوريا الشمالية بأنه “غير مسبوق” وأشار إلى أنه من المتوقع أن تقوم بيونجيانج بالمزيد من الاستفزازات.

وقال كيشيدا في كلمة في مستهل الاجتماع الثلاثي “هذه القمة الثلاثية جاءت في وقتها بالنظر لأننا نتوقع مزيدا من الاستفزازات”.

وأضاف “أتطلع إلى تعزيز التنسيق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان للرد بحزم” على تصرفات كوريا الشمالية.

وقال بايدن إنه ناقش معهما أيضا تعزيز الدعم المنسق لأوكرانيا في الحرب مع روسيا، وحفظ السلم والاستقرار في مضيق تايوان، والعمل من أجل “الأهداف المشتركة لضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة”