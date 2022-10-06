بايدن: ندرس البدائل بعد قرار أوبك+ "المخيب للآمال"

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن (الخميس 6-10-2022) عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.

وعلى الرغم من قرار أوبك+ خفض الإمدادات، قال بايدن إنه لا يشعر بالندم إزاء قيامه بزيارة السعودية هذا الصيف، والتي قال إنها ركزت على الشرق الأوسط.

ووافقت مجموعة أوبك+ على تخفيضات حادة في الإنتاج أمس الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر تشرين الثاني والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

وردا على سؤال بشأن قرار أوبك+، قال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض “نبحث البدائل التي قد تكون لدينا”.

وأضاف “هناك الكثير من البدائل. لم نحسم أمرنا بعد”.

ولدى سؤاله عما إذا كان يأسف لقراره الذهاب إلى السعودية، قال بايدن إن الزيارة لم تكن تتعلق أساسا بالنفط.

وتابع قائلا “الزيارة كانت تتعلق بالشرق الأوسط وإسرائيل… وتنسيق المواقف”. وأضاف بشأن قرار أوبك+ “لكنه مخيب للآمال” ويشير إلى مشكلات.