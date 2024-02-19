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بايدن: ندرس فرض عقوبات جديدة على روسيا

منذ 41 دقيقة
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الاثنين 19 فبراير/شباط 2024، إن بلاده تفكر في إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا الاتحادية بسبب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأضاف بايدن في تصريح صحفي اليوم: “لقد فرضنا عقوبات، لكن ندرس إمكانية فرض عقوبات إضافية”.

وفي معرض رده عن سؤال صحفي حول ما إذا كانت وفاة نافالني ستؤثر على احتمالات الموافقة في مجلس النواب بالكونغرس على مشروع قانون لتخصيص تمويل إضافي لدعم أوكرانيا. رد بايدن قائلا: “آمل ذلك، لكنني لست متأكدا”.

وفي وقت سابق اعترف بايدن بأن الولايات المتحدة ليست لديها معلومات حول أسباب وفاة نافالني. ومع ذلك، ألقى بايدن باللوم فعليا على القيادة الروسية فيما حدث.

ودعت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الماضي، الولايات المتحدة لإظهار ضبط النفس وانتظار نتائج الفحص الطبي حول وفاة نافالني.

وكانت إدارة السجون الروسية قد أعلنت وفاة المعارض أليكسي نافالني، يوم الجمعة الماضي، في السجن فور عودته من فسحة دورية في ساحة السجن، وأن التحقيق لا يزال مستمرا.

    المصدر :
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