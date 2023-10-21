بايدن: هجوم حماس يهدف تعطيل عرقلة تطبيع محتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل كان يهدف إلى عرقلة تطبيع محتمل للعلاقات بين إسرائيل والسعودية سعت إليه الرياض.

ولفت بايدن في تصريحات أدلى بها خلال حفل لجمع التبرعات لحملته الانتخابية إلى أن السعودية كانت تريد الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف بايدن “أحد أسباب تحرك حماس تجاه إسرائيل.. هو أنهم كانوا يعلمون أنني كنت على وشك الجلوس مع السعوديين”.

وتابع “خمنوا لماذا؟ السعوديون كانوا يريدون الاعتراف بإسرائيل”.

وكان التطبيع المحتمل للعلاقات مع السعودية ودول عربية أخرى أولوية قصوى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للرياض في يونيو حزيران على الرغم من اعترافه بأنه لا ينبغي توقع أي تقدم وشيك.

وقال بلينكن لشبكة (سي.إن.إن) في الثامن من أكتوبر تشرين الأول “لن يكون مفاجئا إن يكون أحد الدوافع (لهجوم حماس) هو تعطيل الجهود الرامية إلى الجمع بين السعودية وإسرائيل”.

وقال بايدن في حديث لشبكة (سي.بي.إس) بث يوم الأحد الماضي إن احتمال التطبيع “لا يزال قائما وسيستغرق بعض الوقت”.