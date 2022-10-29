وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الهجوم الذي تعرض له زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي، بأنه “دنيء”.‏

وندد بايدن، خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا الجمعة، بالاعتداء “الدنيء” على زوج بيلوسي، وقال إن “لا مكان للعنف السياسي في ‏الولايات المتحدة”‏‎.‎

وأضاف بايدن: “هذا دنيء.. لا مكان له في أميركا. هناك الكثير من العنف والعنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد ‏اللاذع”، وفقا لفرانس برس‎.‎

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المهاجم صاح “أين نانسي؟”، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في ‏السادس من يناير 2021، وفقا لعدد من وسائل الإعلام المحلّية‎.‎

وخشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير في المناخ السياسي، دعا بايدن المسؤولين إلى “معارضة” هذا العنف أيا يكن انتماؤهم‎.‎

‎ ‎وكان متسلل قد هاجم زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس بول بيلوسي، بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في سان فرانسيسكو ‏بكاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة، التي أشارت إلى أن الهجوم “لم يكن عملاً عشوائياً”.‏