وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الهجوم الذي تعرض له زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس نانسي بيلوسي، بأنه “دنيء”.
وندد بايدن، خلال جولة انتخابية في فيلاديلفيا الجمعة، بالاعتداء “الدنيء” على زوج بيلوسي، وقال إن “لا مكان للعنف السياسي في الولايات المتحدة”.
وأضاف بايدن: “هذا دنيء.. لا مكان له في أميركا. هناك الكثير من العنف والعنف السياسي والكثير من الكراهية والكثير من النقد اللاذع”، وفقا لفرانس برس.
وأشار الرئيس الأميركي إلى أن المهاجم صاح “أين نانسي؟”، على غرار ما فعل بعض المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، وفقا لعدد من وسائل الإعلام المحلّية.
وخشية أن يؤدي ذلك إلى التأثير في المناخ السياسي، دعا بايدن المسؤولين إلى “معارضة” هذا العنف أيا يكن انتماؤهم.
وكان متسلل قد هاجم زوج زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس بول بيلوسي، بمطرقة بعد اقتحام منزل الزوجين في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا الجمعة، على ما أعلنت الشرطة، التي أشارت إلى أن الهجوم “لم يكن عملاً عشوائياً”.