بايدن: هناك فرص "فعلية" لتمديد هدنة غزة

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدبلوماسية الأمريكية التي ساعدت في إطلاق سراح 24 شخصا كانوا محتجزين لدى مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وقال إن هذه هي البداية لما يتوقع أن يكون إطلاق المزيد من المحتجزين لدى الحركة في الأيام المقبلة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي “اعتبارا من هذا الصباح، وبموجب اتفاق تم التوصل إليه بدبلوماسية أمريكية مكثفة، بما في ذلك العديد من الاتصالات التي أجريتها من المكتب البيضاوي مع قادة المنطقة، سيتوقف القتال في غزة لمدة أربعة أيام”.

ورفض بايدن التكهن بشأن المدة التي ستستمر خلالها الحرب بين إسرائيل وحماس، لكنه قال إنه يعتقد أن فرص تمديد الهدنة الحالية “فعلية”. وعبر عن أمله في إطلاق سراح الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس.

وقال بايدن “لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر”.

وتابع “توقعي وأملي هو أنه بينما نمضي قدما، أن يمارس بقية العالم العربي والمنطقة أيضا ضغوطا على جميع الأطراف… لوضع حد لهذا الأمر في أسرع وقت ممكن”.

وأطلق مقاتلو حماس سراح 24 محتجزا خلال اليوم الأول من الهدنة هم 13 امرأة وطفلا إسرائيليا وعشرة عمال تايلانديين وفلبيني، وذلك بعد أن توقف دوي إطلاق النار في قطاع غزة للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه تم نقل الرهائن إلى خارج غزة وتسليمهم إلى السلطات المصرية عند معبر رفح الحدودي برفقة ثمانية موظفين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قافلة من أربع سيارات.