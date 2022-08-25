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بايدن: واشنطن ضربت أهدافًا مرتبطة بإيران في سوريا لحماية الأميركيين

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2022 11:51 مساءً
الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

الرئيس الأميركي جو بايدن - رويترز

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أعلن الرئيس الأميركي “جو بايدن” أنّ الضربات الجوية التي وجهتها واشنطن لأهداف مرتبطة بإيران في سوريا هذا الأسبوع، جاءت لحماية الأفراد الأميركيين والدفاع عنهم وعرقلة سلسلة هجمات على الولايات المتحدة وشركائها.

وفي رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي “نانسي بيلوسي”، قال بايدن إنه أمر بضربات يوم الثلاثاء “بما يتسق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج وتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح السياسة الخارجية”.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأميركي أنه نفّذ ضربة في دير الزور في سوريا استهدفت منشآت بنية تحتية تستخدمها جماعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

في السياق نفسه، ذكرت مصادر عسكرية محلية أن الجيش الأميركي قصف الخميس 25 آب عدة أهداف في مدينة الميادين السورية في مناطق بمحافظة دير الزور خاضعة لسيطرة الحكومة، في اليوم الثالث من المناوشات مع جماعات مدعومة من إيران.

وقالت المصادر إن ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من جماعة مسلحة متحالفة مع إيران قتلوا، عندما استهدفتهم طائرة هليكوبتر أميركية بينما كانوا على وشك تجهيز قاذفة صواريخ في البلدة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات.

وتتمتع الجماعات المسلحة الإيرانية بوجود قوي في البلدة، ولطالما استهدفت حقل العمر النفطي القريب على الضفة الشرقية للنهر حيث توجد أكبر قاعدة للتحالف الأميركي في سوريا.

الى ذلك، استُهدفت القاعدة المعروفة أيضا باسم “القرية الخضراء” الليلة الماضية، في اليوم الثاني على التوالي من الاشتباكات بين الجيش الأميركي والمسلحين المدعومين من إيران.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة نفذت ضربات انتقامية اليوم الخميس في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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