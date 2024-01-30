بايدن: واشنطن لا ترغب بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لا ترغب بتصعيد التوتر في الشرق الأوسط أكثر مما هو الآن، عقب الهجوم على قاعدة أمريكية بمسيرة أودى بحياة بثلاثة جنود أمريكيين.

وأضاف بايدن في تصريحه في البيت الأبيض لدى مغادرته للمشاركة في جولة انتخابية في فلوريدا “لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، هذا ليس ما أسعى إليه”.

وحمّل بايدن في وقت سابق إيران المسؤولية عن الهجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية، والذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين، قائلا إن “طهران زودت منفذي الهجوم بالأسلحة”.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم أمس الاثنين، أن رد بلاده على الهجمات التي تعرض لها الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة، قد يكون متعدد المراحل ومتعدد المستويات وقد يستغرق وقتا طويلا.

وفي وقت سابق، أفاد البيت الأبيض بأن القوات الأمريكية “المتمركزة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا”، تعرضت في 27 يناير لهجوم بمسيرة جوية، “قتل فيه ثلاثة من العسكريين الأمريكيين وأصيب كثيرون آخرون”.

وأوضحت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، أن 34 عسكريا أصيبوا، وتم إجلاء 8 منهم من المملكة الأردنية.