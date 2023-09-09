السبت 24 صفر 1445 ﻫ - 9 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: واشنطن مستعدة لتقديم أية مساعدة للشعب المغربي

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2023 2:18 مساءً
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

أكدت الولايات المتحدة، السبت، “وقوفها إلى جانب المغرب في هذه اللحظة الصعبة”، بعد كارثة الزلزال التي ضرب البلاد الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان: “أشعر بحزن عميق إزاء الخسائر في الأرواح والدمار الذي سببه الزلزال في المغرب.. أفكارنا وصلواتنا مع جميع المتأثرين من هذه المحنة”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تقف إلى جانب المغرب وصديقي الملك محمد السادس في هذه اللحظة الصعبة”.

وأضاف بايدن أن واشنطن على “استعداد لتقديم أية مساعدة ضرورية للشعب المغربي”، بعد الكارثة التي أسفرت – حتى الآن – عن مقتل أكثر من 800 شخص وخسائر مادية كبيرة.

وأكد بايدن أن الإدارة الأميركية “على اتصال وثيق” مع المسؤولين المغاربة، حيث تعمل واشنطن “على وجه السرعة لضمان سلامة المواطنين الأميركيين في المغرب”.

وكان المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط، قد أفاد بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غربي مدينة مراكش، التي تعتبر مقصدا سياحيا كبيرا.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    محادثات بين أردوغان وكيشيدا لإحياء "اتفاق الحبوب"
    الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
    "مأساة" بايدن.. سجل الإنجازات الرئاسيّة لا يكفي لتأمين الفوز بولاية ثانية!
    احتجاج على منع العباءة بالمدارس في فرنسا (الأناضول)
    تظاهرة في فرنسا رفضًا لحظر العباءة: لوضع حدّ للتمييز ضدّ المسلمين

    الأكثر قراءة

    زلزال
    "موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
    إمارة دبي
    من هو الوزير الذي احتفى به حاكم دبي؟
    رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟