بايدن وترودو يبحثان الجهود المبذولة لتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكدا في اتصال هاتفي أمس الجمعة التزامهما بمحاسبة روسيا على غزوها لأوكرانيا كما بحثا الجهود المبذولة لتقديم مساعدات أمنية لأوكرانيا.

وأضاف البيان أن بايدن وترودو ناقشا أيضا مشاركتهما في قمة الأمريكيتين المقررة في يونيو حزيران في لوس انجليس بالولايات المتحدة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت لأوكرانيا أسلحة بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط. وشملت هذه الأسلحة مدافع هاوتزر وأنظمة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات وذخائر، كما كشفت مؤخرا عن تزويدها بطائرات “شبح” مسيرة.

واقترح بايدن الشهر الماضي مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا تشمل أكثر من 20 مليارا مساعدات عسكرية.

وتقوم الولايات المتحدة بتدريب بعض القوات الأوكرانية خارج أوكرانيا على كيفية استخدام أنظمة مثل مدافع الهاوتزر.

وقال البيت الأبيض إن زعماء مجموعة السبع، ومن بينهم بايدن، سيجرون اتصالا عبر الفيديو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد لإظهار الوحدة قبل يوم من عطلة يوم النصر في روسيا.

ويصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا على أنها معركة لحماية المتحدثين بالروسية هناك من الاضطهاد على أيدي النازيين ولتوفير الحماية ضد ما يصفه بالتهديد الأمريكي لروسيا المتمثل في توسيع حلف شمال الأطلسي.

وترفض أوكرانيا والغرب مزاعم الفاشية وتعتبرها بلا أساس وتقول إن بوتين يشن عدوانا غير مبرر.