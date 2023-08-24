زيلينسكي لبايدن: الحرية والاستقلال يستحقان القتال من أجلهما

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا (الخميس 24-8-2023) بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة إف-16.

وقال البيت الأبيض إن بايدن وزيلينسكي ناقشا أيضا التعجيل بالموافقة للدول الأخرى لإرسال طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وشكر زيلينسكي بايدن على تهنئته بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا والدعم خلال الصراع مع روسيا.

وقال في بيان “نثبت معا أن الحرية والاستقلال يستحقان القتال من أجلهما”.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت أن الولايات المتحدة ستبدأ في أكتوبر تشرين الأول تدريب طيارين أوكرانيين على التحليق بطائرات إف-16 المقاتلة.

وقال البريجادير جنرال بات رايدر المتحدث باسم البنتاجون إن التدريب سيبدأ بعد تلقي الطيارين الأوكرانيين تدريبا على اللغة الإنجليزية في سبتمبر أيلول. وأضاف رايدر أن التدريب على التحليق بالمقاتلات سيُقام في ولاية أريزونا.

وأضاف رايدر أن عددا من الطيارين والعشرات من أفراد أطقم صيانة الطائرات سيتلقون التدريب.

وتعهدت الدنمارك وهولندا يوم الأحد بالتبرع بطائرات إف-16 لأوكرانيا، مما يحقق رغبة منذ فترة طويلة لأوكرانيا التي تقول إنها ستساعد في تعزيز الدفاعات الجوية وتساند هجومها المضاد للغزو الروسي في 2022. وقال رئيس وزراء النرويج اليوم إن بلاده ستزود أوكرانيا أيضا بطائرات إف-16.

وبدأت الدنمارك تدريب ثمانية طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات إف-16. ووصلوا إلى قاعدة جوية عسكرية دنماركية مع 65 فردا سيتم تدريبهم على صيانة الطائرات وخدمتها.