بايدن وسوناك يؤكدان مجددا على "العلاقة الخاصة" بين بلديهما

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أكدا مجددا في مكالمة هاتفية يوم (الثلاثاء 2-10-2022) على “العلاقة الخاصة” بين بلديهما واتفقا على أهمية دعم أوكرانيا.

وأضاف البيان أن بايدن وسوناك اتفقا أيضا على أهمية العمل معا لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين وتأمين موارد طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.

وأفاد بأن الزعيمين بحثا أيضا التزامهما باتفاق الجمعة العظيمة.

في سياق متصل، قال متحدث باسم داوننج ستريت إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الثلاثاء 25-10-2022) بأن دعم بريطانيا لأوكرانيا سيكون ثابتا “وقويا كما كان دائما في ظل رئاسته للوزراء”.

وأضاف المتحدث “قال رئيس الوزراء… يمكن للرئيس زيلينسكي الاعتماد على حكومته في إنها ستظل متضامنة مع (أوكرانيا) بشكل مستمر”.

وقال المتحدث “اتفق الزعيمان على ضرورة مواصلة الضغط على نظام بوتين الوحشي من خلال استمرار العقوبات الاقتصادية”.

جورجيا ميلوني

كما أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث هاتفيا يوم الثلاثاء مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وناقشا التزام البلدين بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا.

وحكومة ميلوني هي أكثر الإدارات الإيطالية ميلا لليمين منذ الحرب العالمية الثانية، وأثارت العلاقات الوثيقة السابقة بين موسكو واثنين من شركائها في التحالف مخاوف مع شركاء روما في حلف شمال الأطلسي.