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بايدن وشولتز يرفضان التهديدات النووية الروسية

منذ 56 دقيقة
بايدن وشولتز

بايدن وشولتز

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أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، خلال اتصال هاتفي، “رفض التهديدات النووية الروسية الأخيرة”، واستمرار تزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والأمني.

جاء ذلك في بيان صادر عن البيت الأبيض، الأحد، ذكر أن “الزعيمين أكدا أن التهديدات النووية الروسية الأخيرة غير مسؤولة، وأكدا استمرار التزام الولايات المتحدة وألمانيا بتزويد أوكرانيا بالدعم الاقتصادي والإنساني والأمني الذي تحتاجه”.

وفي وقت سابق، أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا خلال 2023 قيمتها 18 مليار يورو.

وقال بيان المفوضية الأوروبية اليوم الأحد، نقلا عن الاتصال الهاتفي بين فون دير لاين وزيلينسكي، إن “الرئيسة فون دير لاين أبلغت زيلينسكي أنها ستقترح هذا الأسبوع حزمة مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 1.5 مليار يورو شهريا، ويصل مجموعها إلى 18 مليار يورو، والتي ستساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات التمويل الأوكرانية لعام 2023”.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، أمس السبت، في بيان أن هولندا، إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية التشيك، ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.

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