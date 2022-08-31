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بايدن ولابيد يناقشان الاتفاق النووي المحتمل مع إيران

منذ 40 دقيقة
لابيد وبايدن

لابيد وبايدن

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قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، مع سعي طهران للحصول على ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي تعارضه إسرائيل بشدة.

من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن تفاصيل اتصال هاتفي، جرى، الأربعاء، بين يائير لابيد، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووفق بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فقد تحدث لابيد مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول المفاوضات بين القوى بشأن الاتفاق النووي، والجهود المختلفة لوقف تقدم إيران نحو الأسلحة النووية”.

وأضاف: “وناقشا آخر المستجدات وأنشطة إيران في الشرق الأوسط وخارجه”.

كما هنأ لابيد الرئيس بايدن على الضربات الأمريكية الأخيرة في سوريا.

وخلال الاتصال الهاتفي، أكد الرئيس بايدن التزامه العميق بأمن إسرائيل والحفاظ على قدراتها ضد أي عدو وتهديد قريب وبعيد. وفق البيان

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