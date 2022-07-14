بايدن ولابيد يوقعان "إعلان القدس".. أبرز بنوده

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد ظهر اليوم على “إعلان القدس” والذي تتعهد فيه الولايات المتحدة بمنع امتلاك إيران للسلاح النووي في مراسم برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.

كما أكد البيان الذي وقّعه بايدن ولابيد، على الدعم الأميركي للتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وعلى التعاون الأميركي الإسرائيلي في مشروعات دفاعية جديدة من بينها منظومات اعتراضية تعمل بالليزر.

وشدد على أنّ أميركا ستعمل مع شركائها “لمواجهة عدوان إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، وتدعم دور إسرائيل في “هيكل إقليمي قوي”، وأنّ زيارة بايدن للسعودية “تتصل بهذا الهدف”.

وبحسب ما جاء في البيان، فإنّ “الولايات المتحدة تجدد التأكيد على دعمها لحل الدولتين وهي مستعدة للعمل مع إسرائيل والفلسطينيين من أجل هذا الهدف”.

وجرى التطرق في الإعلان إلى أهمية اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية كعامل دعم ومساندة للجهود ضد إيران وسعياً لتعزيز الدول المعتدلة في المنطقة.

زيارة عالية المخاطر

رأت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية أن زيارة الرئيس جو بايدن إلى الشرق الأوسط ”عالية المخاطر“، وقد تسفر عن تقدم محدود فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية.

وقالت الصحيفة، في تحليل إخباري لها، إن بايدن وصل أمس، الأربعاء، إلى إسرائيل في مستهل رحلة إلى الشرق الأوسط تستغرق أربعة أيام، حيث تأمل إدارته أن تعزز هذه الزيارة العلاقات الأمريكية في المنطقة، لكن بعض حلفاء واشنطن قد شككوا في نتائج الرحلة.

وأضافت الصحيفة أن حلفاء بايدن أعربوا عن قلقهم من أنه قد ينتهي من رحلته دون إحراز تقدم كبير في قضايا الطاقة، ويعود خالي الوفاض إلى حد كبير للولايات المتحدة، حيث يكافح مع تراجع شعبيته والأسعار المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأشارت الصحيفة أنه في الأيام الأخيرة، سعى مسؤولو البيت الأبيض لخفض التوقعات للرحلة، زاعمين أن الأمر قد يستغرق شهورًا أو أكثر للتوصل إلى اتفاقيات لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة وإقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل ودول في المنطقة مثل السعودية.