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بايدن وهاريس يغيران صفتيهما في “تويتر”

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 7:43 مساءً
بايدن وهاريس

بايدن وهاريس

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بعد تأكد المرشح الديمقراطي جو بايدن من فوزه بالانتخابات الرئاسية، غير ونائبته كامالا هاريس صفتيهما في “تويتر”، إلى الرئيس، ونائب الرئيس المنتخبين.

وبناء على نتائج ولاية بنسلفانيا الحاسمة، اعلنت قناة سي أن أن الأميركية بايدن بالرئاسة الأميركية.

وذكرت الشبكة الأميركية أن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا الحاسمة، ليحصل بالتالي على 273 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا.

وكانت انتخابات الرئاسة الأميركية شهدت تقاربا خلال عمليات فرز الاصوات في عدد من الولايات، تخللها اتهامات اطلقها ترامب  بشأن عمليات التزوير.

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