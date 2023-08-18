بايدن يأمر بتخصيص مساعدات إضافية لمكافحة حرائق الغابات في هاواي

ذكر بيان أصدره البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر (الجمعة 18-8-2023) بتخصيص مساعدات اتحادية إضافية لهاواي في أعقاب حرائق غابات مميتة تسببت في دمار هائل في الولاية هذا الشهر.

وقال البيان إنه تم زيادة الأموال الاتحادية المخصصة لإزالة الأنقاض وإجراءات الحماية العاجلة “بنسبة مئة بالمئة من إجمالي التكاليف المستحقة لمدة 30 يوما متصلة تختارها الولاية من أول 120 يوما بعد الواقعة”.

وأمس الخميس، أعلن حاكم ولاية هاواي جوش غرين ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الولاية إلى 110 قتلى، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن وزوجته سيزوران جزيرة ماوي المنكوبة في هاواي الاثنين المقبل.

وقال غرين -في مؤتمر صحفي- إن حصيلة قتلى الحرائق مرشحة للارتفاع؛ حيث يمكن لفرق البحث والإنقاذ العثور على ما بين 10 إلى 20 جثة يوميا خلال الأيام المقبلة.

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن سيتوجه إلى هاواي الأسبوع المقبل لتفقّد المناطق المنكوبة بالحرائق ولقاء ناجين ومسعفين يواصلون البحث عن المفقودين.

وأضاف البيت الأبيض -في بيان- أن بايدن سيواصل الاستجابة لحرائق ماوي لتقديم ما يحتاجه السكان من الحكومة الفدرالية أثناء تعافيهم من الكارثة.

وسوّت الحرائق مدينة لاهاينا التاريخية في جزيرة ماوي بالأرض، وتعد هذه الكارثة الأكثر فتكا منذ أكثر من قرن في الولايات المتحدة.

وسارع بايدن لإعلان حالة “كارثة كبرى” في هاواي عقب الحرائق التي اندلعت الأسبوع الماضي، في إجراء يتيح الإفراج عن مساعدات طارئة من الحكومة الفدرالية، واتّصل مرات عدة بحاكم الولاية.